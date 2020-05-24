Злоумышленник, захвативший накануне отделение «Альфа-банка» в Москве, признал свою вину

Как следует из видео допроса, опубликованного на сайте СК, на вопрос следователя о мотивах своего поступка, мужчина сказал, что хотел «узнать правду» – что с ним происходит.

Как рассказал телеканалу RT один из заложников Федор Пименов, преступник не выдвигал конкретных требований и не понимал, зачем он это делает.

Накануне уроженец Нижневартовска Алексей Барышников вошел в здание банка на Земляном валу, сказал, что оно заминировано и потребовал переговоров с руководством. Во время штурма здания силовики обнаружили у него муляж взрывного устройства. В ходе инцидента никто не пострадал. По данным ТАСС, у злоумышленника уже есть судимость за грабеж и угон и задолженность в размере почти 2 миллионов рублей.