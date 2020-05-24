ГУ МВД по Новосибирской области начало проверку сообщений о массовой вечеринке в центре города во время самоизоляции. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент интернет-издания «Тайга-инфо» Петр Маняхин, отметив, что полицейские считают опубликованные фото и видео данного мероприятия фейками.

«ГУ МВД Новосибирска сообщило, что проводит проверку по публикациям в соцсетях о массовой вечеринке в центре города. Там есть нарушения самоизоляции — статья 20.6.1 КоАп, и областного закон о нарушении тишины и покоя граждан», — рассказал он.

Вечеринка, как утверждают региональные СМИ, прошла минувшей ночью на площади Ленина в Новосибирске в разгар пандемии коронавируса. В ней участвовало несколько сотен человек. Многочисленные фото и видео гуляний появились в интернете. Судя по ним большинство участников дискотеки на свежем воздухе молодежь, в масках почти никого.

По словам П.Миняхина, такого рода мероприятия довольно часто происходят в Новосибирске летом. «Это традиционное место для такого рода мероприятий. Им никто не мешает, если они не сильно шумят. Но в рамках карантина это произошло впервые в таком массовом виде», – сказал он.

При этом полицейские участников импровизированной вечеринки не разгоняли, по словам некоторых, а вели разъяснительные беседы. По версии правоохранителей, добавил П.Маняхин, выложенное в социальные сети видео подвергли монтажу с целью завысить количество участников.

«ГУ МВД считает видео и опубликованные фото в сетях фейками чтобы завысить количество участников этой вечеринки. Они называют 50-60, но там больше сотни было точно. Некоторые насчитали по видео более 200 человек.

Но полиция считает, что видео было смонтировано и количество было завышено», — отметил журналист.