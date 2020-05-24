Газета New York Times целиком посвятила первую полосу людям, которые погибли от коронавируса

Список продолжается и внутри газеты. Это только один процента от всего числа умерших в стране, отметили в редакции.

Имя и фамилия, возраст, место проживания, род занятий. К примеру, Джордж Валентайн, 66 лет, Вашингтон, юрист или Кристина, 64 года, Нью-Йорк, певица. Иногда приводятся нестандартные характеристики. Так о 65-летнем Роджере Лидделе из штата Мичиган, умершем от коронавируса, газета пишет: дарил улыбки всем, кто с ним был знаком. В списке люди разных возрастов, не только пожилые.

Скорбный перечень малой доли жертв новй инфекции в США в новом номере New York Times не заметить сразу невозможно. Он занимает всю первую полосу издания. Вверху заголовок: «В США умерших почти 100 тысяч. Неисчислимые потери». «Это не просто имена из списка. Это мы» — отмечает редакция. Список продолжается на 22-й странице. Один из редакторов газеты Марк Лейси признался: он хотел бы чтобы люди спустя столетие оглянулись назад и поняли, какие понесли утраты. Журналисты пояснили, что так хотели показать масштаб смертности. Газета рассчитывает привлечь внимание к пандемии коронавируса и обратить внимание на число погибших. США на первом месте по числу заражённых и умерших. Коронавирус выявили у более миллиона шестисот тысяч человек. Погибших больше 97-ми тысяч. Президент Дональд Трамп в пятницу распорядился на три дня приспустить флаги на всех федеральных зданиях и национальных монументах в память об американцах, которые умерли от коронавируса.

Следом за США по числу заражённых идут Россия и Бразилия, где на этой неделе стремительно выросло количество инфицированных. их почти 350 тысяч, умерли больше 22-х тысяч человек.