За прошедшие сутки в России зафиксировано максимальное количество смертей от коронавируса

Жертвами эпидемии стали еще 153 человека. Общее число умерших превысило 3,5 тысячи – такие данные приводит оперативный штаб.

При этом прирост новых зараженных наоборот стал минимальным за последнее время – чуть больше 8,5 тысяч по всей стране, из них 2,5 тысячи в Москве. Таким образом, всего с начала эпидемии в России зарегистрировано почти 345 тысяч инфицированных. Треть пациентов выздоровела. По числу зараженных наша страна оказалась среди лидеров – больше только в Бразилии и США.

