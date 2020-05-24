Российские мусульмане впервые отмечают сегодня один из главных праздников ислама Ураза-байрам вне мечетей

В этом году он проходит на фоне введенных властями ограничительных мер. Многие молитвенные здания закрыты полностью, в ряде случаев организованы онлайн-трансляции проповедей.

Перед зданием Московской соборной мечети, где молитва и проповедь этим утром прошли в пустынной атмосфере огромного здания с участием высшего мусульманского духовенства, традиционного скопления верующих не было. Зато в избытке присутствовали полицейские кордоны, автобусы спецподразделений и традиционные металлические ограждения. Подходы к молитвенному комплексу в Выползовом переулке были плотно перекрыты силовиками, которые разворачивали и отправляли в обход даже пеших сотрудников различных служб доставки и немногочисленных прохожих.

Картина разительно отличалась от той, что можно было наблюдать в предыдущие годы, когда число собирающихся не только внутри, но и за стенами мечети, было огромным. Этим утром с минаретов звучала и аудио-трансляция происходящего внутри, а многочисленные волонтеры в зеленых накидках с изображением полумесяца, одного из символов ислама, объясняли тем, кто все же оказывался неподалеку от главной мечети Москвы, что сегодняшний праздник стоит провести дома, в узком семейном кругу.

Схожая картина, правда, при значительно меньшем числе полиции, наблюдалась и у мемориальной мечети на Минской улице. На металлических ограждениях по периметру через каждые пять метров были размещены объявления – «мечеть закрыта до особого распоряжения». К паркингу храма периодически подъезжали автомобили. Выходя из них люди, совершали краткую, в несколько секунд молитву, оставляли пожертвования для малоимущих в специально установленных ящиках, и спешно удалялись. Офицеры МВД относились к этому с пониманием – ранее о возможности сделать пожертвования заявляли в столичном духовном управлении мусульман.

Ранее с призывом воздержаться от публичных молитв к мусульманам обратились и представители светских властей. Формально же проведение массовых мероприятий на сегодня полностью запрещено.

Судя по трансляции, которая велась из Соборной мечети в Москве, во время молитвы внутри находились лишь пару десятков человек. Все они были в защитных масках и располагались на расстоянии в нескольких метрах друг от друга. Председатель Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России Равиль Гайнудтин поздравил всех мусульман с праздником.

Равиль Гайнутдин также прочитал поздравление президента Владимира Путина в адрес российских мусульман. Ранее глава государства попросил верующих отпраздновать Ураза-Байрам дома. С подобным призывом обращались и региональные власти. В частности, это сделал глава Дагестана Владимир Васильев.

В целом, сообщений о нарушениях режима изоляции в связи с празднованием Ураза-Байрама сегодня не было. Однако в интернете можно найти ролики, на которых запечатлена массовая молитва верующих. В подписи к одному из видео говорится о том, что так сегодня праздник отметили рабочие Амурского ГПЗ. Впрочем, подтверждения этой информации нет.