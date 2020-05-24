Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии, где предложил стратегию усиления ядерного сдерживания. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
В прошлом месяце Ким Чен Ын надолго исчезал из поля зрения местных СМИ, что породило слухи о его смерти или болезни. 1 мая он приехал на открытие завода минеральных удобрений и с тех пор снова не появлялся на публике до сегодняшнего дня. С чем связано такое долгое отсутствие не поясняется.
Лидер Северной Кореи впервые за три недели появился на публике
Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии, где предложил стратегию усиления ядерного сдерживания. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.