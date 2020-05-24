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12:35, 24 мая 2020

Лидер Северной Кореи впервые за три недели появился на публике

Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии, где предложил стратегию усиления ядерного сдерживания. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
В прошлом месяце Ким Чен Ын надолго исчезал из поля зрения местных СМИ, что породило слухи о его смерти или болезни. 1 мая он приехал на открытие завода минеральных удобрений и с тех пор снова не появлялся на публике до сегодняшнего дня. С чем связано такое долгое отсутствие не поясняется.



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