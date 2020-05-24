США испытали лазерное оружие, способное уничтожать беспилотные летательные аппараты и малые суда

Система была установлена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, а сами учения проводились на прошлой неделе в водах Тихого океана. Об этом сообщает командование американского флота. На опубликованном видео запечатлен момент включения установки с направленным горизонтально лучом, а затем горящий беспилотник.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на отчет Международного института стратегических исследований, мощность лазера может достигать 150 киловатт.