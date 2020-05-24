В рамках следующего этапа смягчения ограничений в Подмосковье откроют часть объектов сферы услуг

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, речь идет о ресторанах, кафе, химчистках и парикмахерских. Как сообщалось, уже с завтрашнего дня в Московской области возобновят работу офисы продаж квартир и автомобилей. Жителям региона также разрешат пользоваться услугами каршеринга, однако машину можно будет взять на срок не менее пяти дней.