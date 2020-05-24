80-летие со дня рождения поэта Иосифа Бродского сегодня отметят в условиях ограничений из-за коронавируса

В культурном марафоне во МХАТе имени Горького примут участие известные литературоведы и актеры, писатели и режиссеры.

Выступит культуролог, создавший издание «Диалоги с Бродским» Соломон Волков, составитель первого в России поэтического сборника Бродского Эдуард Безносов и Захар Прилепин — как он воспринимает поэзию Иосифа Александровича.

Программу назвали «Бог сохраняет всё», цитатой из стихов Бродского написанных к столетию Ахматовой. Таков девиз на латыни, начертанный на гербе ворот Шереметьевского Фонтанного дворца, во флигеле которого Ахматова жила много лет с семьей второго мужа, искусствоведа Николая Пунина даже после их развода.

Онлайн фестиваль «Фонтанка #без антракта» с участием Дмитрия Быкова и Людмилы Улицкой, читающих стихи Бродского , а также увидеть экскурсию по «Полутора комнатам» с кино и музыкой прямо из официально открывающегося осенью музея нобелевского лауреата, нынче это всё можно увидеть на странице tv.fontanka.ru ( возрастное ограничение 16+).

Кроме того, на сайте Музея Ахматовой с полудня стихи читают Светлана Крючкова, Юлия Рутберг и другие актеры, там же можно найти новые фильмы о Бродском.