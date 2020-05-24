Двух медсестер из Башкирии заперли в морге после контакта с зараженной коронавирусом

Чтобы сотрудницы не сбежали, руководство больницы даже приставило к ним охранников.

Двух медсестер в башкирском селе Архангельское принудительно изолировали после того, как те провели обработку провизорного помещения, где размещают людей с подозрением на коронавирус. У одной из пациенток заболевание подтвердилось, и обеих сотрудниц решено было изолировать в морге, пишет интернет-издание ProUfu. Они пытались протестовать, но после угроз главврача Лидии Хатмуллиной, что против них возбудят уголовное дело, медсестры согласились.

В итоге двум женщинам пришлось провести ночь в холодном помещении, где пахнет трупами, к тому же к ним приставили двух охранников. Позднее их отправили на домашнюю изоляцию, но долго отказывались открыть больничный. Одна из медсестер написала заявление в прокуратуру. При этом главврач утверждает, что сотрудниц не запирали в морге, а изолировали в бактериологической лаборатории.

По официальным данным, в Башкирии коронавирусом заразились свыше 2,5 тысяч человек. Местные врачи также жалуются на отсутствие доплат за работу с коронавирусными больными.