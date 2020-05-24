Китай поддержал международное расследование причин пандемии коронавируса

Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на пресс-конференции в рамках очередной сессии Всекитайского собрания подчеркнул, что это должен быть профессиональный, конструктивный и беспристрастный процесс, основанный на научном подходе и проводимый под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Ранее в адрес Пекина неоднократно звучали обвинения со стороны Вашингтона. Белый дом считает, что Китай утаил данные о коронавирусе из-за чего мир вовремя не узнал всей правды об эпидемии.