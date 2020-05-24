На смену аномально холодной погоде в Москве может прийти экстремальная летняя жара

В июне и июле, по данным Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС, которые приводит агентство «РИА Новости», в центральном регионе страны температура воздуха может достигать 30 градусов, а на юге подняться выше отметки в 35 градусов. Как отмечается, это отразится на ситуации с пожарами на Дальнем Востоке и в Сибири. В европейской части России могут загореться торфяники.
2020-05-24T11:33:36+03:00
2020-05-24T11:33:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2648151-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:33, 24 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…