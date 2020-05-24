На смену аномально холодной погоде в Москве может прийти экстремальная летняя жара

В июне и июле, по данным Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС, которые приводит агентство «РИА Новости», в центральном регионе страны температура воздуха может достигать 30 градусов, а на юге подняться выше отметки в 35 градусов. Как отмечается, это отразится на ситуации с пожарами на Дальнем Востоке и в Сибири. В европейской части России могут загореться торфяники.