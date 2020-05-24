Правительство выделило регионам 100 миллиардов рублей в связи с эпидемией

Финансовую помощь получат полсотни субъектов, чьи поступления в бюджет оказались ниже уровня двух предыдущих годов – сообщает пресс-служба кабинета министров. Как отмечается, размер дотаций для каждого региона будет определяться индивидуально с учетом первоочередных расходов. Эта мера призвана сбалансировать местные бюджеты в условиях кризиса.