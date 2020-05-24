Работу районной скорой в Петербурге проверяют после сообщений о смерти девушки, которой отказали в госпитализации

В пресс-службе администрации губернатора агентству «Интерфакс» сказали, что результаты служебного расследования будут представлены Александру Беглову в течение трех дней.

Ранее интернет-издание «Фонтанка» писало о том, что в Петербурге на фоне перегрузки системы здравоохранения умирают пациенты с болезнями, не связанными с коронавирусом. В частности, в середине апреля скорая не приехала к 30-летней местной жительнице, которая умерла у себя в квартире из за сердечной недостаточности и заболевания почек.