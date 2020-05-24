В Новосибирске полиция начала проверку сообщений о массовой вечеринке в центре города

Никаких масок и соблюдения социальной дистанции. Люди веселятся, поют и танцуют под громкую поп-музыку из колонок. Вечеринка, как утверждают региональные СМИ, прошла минувшей ночью на площади Ленина в Новосибирске в разгар пандемии коронавируса. В ней участвовало несколько сотен человек. Многочисленные фото и видео гуляний появились в интернете. Судя по ним большинство участников дискотеки на свежем воздухе молодёжь, в масках почти никого. В инстаграме под роликами ироничные пометки «самоизоляция» и «обожаю». Губернатор региона Андрей Травников потребовал от силовиков найти тех, кто устроил дискотеку.

В полиции Новосибирска не исключили, что фото и видео с участием сотен людей фейк. Их могли снять в другое время. Новосибирская область на втором месте в Сибири после Красноярского края по числу заражённых коронавирусом. Больше двух тысяч инфицированных, 29 умерли. В Новосибирске, несмотря на ослабление режима и открытие парков и скверов, разрешено гулять только вдвоём.

В начале месяца новосибирские СМИ уже сообщали о вечеринке в центре города. Подобные мероприятия также проходили в Москве и ряде других регионов.