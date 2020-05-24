Газета The New York Times посвятила сегодняшний выпуск жертвам коронавируса в США

На первой полосе был опубликован список умерших в результате заболевания.

Печатная версия The New York Times сегодня вышла под заголовком «Число жертв приближается к 100 тысячам, неисчислимые потери». Всю первую полосу занимают имена жертв коронавируса, их возраст, город проживания и род занятий. Список также продолжается на 22 странице газеты. Всего там был опубликован перечень из тысячи умерших.

В публикации подчеркивается, что речь идет всего лишь об одном проценте от всех умерших в США. Представители редакции The New York Times поясняют, что ожидали приближение к психологической отметке, и искали способ принять во внимание количество жертв.

В пятницу масштаб трагедии решили подчеркнуть и на государственном уровне – президент США Дональд Трамп распорядился на три дня приспустить флаги на всех федеральных зданиях и национальных монументах в память об умерших.

По официальным данным, от коронавируса в США умерли около 97 тысяч человек. Количество зараженных превысило 1,5 миллиона.