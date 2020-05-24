В России выявлено 8599 новых случаев коронавируса

Из них 43,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5363 человека.

Общее число инфицированных приблизилось к 350 тысячам человек. Впрочем, суточный рост – впервые за три недели ниже 9 тысяч. Оперативный штаб по борьбе с вирусом фиксирует снижение новых заболевших и в столице – немногим более 2,5 тысяч. Следом – Подмосковье и Санкт-Петербург, где число выявленных случаев остается на уровне предыдущих дней. Тем не менее, прирост заметно снизился после небольшого повышения накануне.

Почти половина всех новых заболевших не имели выраженных симптомов . Судя по числу проведенных за сутки тестов, а их было сделано 282 тысячи, положительный результат дает каждый сотый анализ. Число скончавшихся по данным за минувший день остается высоким – по стране – 153 человека. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, Россия сейчас замыкает тройку стран с наибольшим числом зараженных. Выше – Соединенные Штаты и Бразилия.

По официальным данным, с начала эпидемии от инфекции погибли уже более 3,5 тысяч россиян.