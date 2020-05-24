В Венесуэлу прибыл первый иранский танкер с топливом

Как сообщает агентство Рейтер, это произошло несмотря на угрозы со стороны США о возможном применении мер в отношении Тегерана за поставки. Всего в латиноамериканскую республику направились пять судов с нефтепродуктами на общую сумму почти 50 миллионов долларов. В сообщении иранского посольства в твиттере выражается благодарность Венесуэле за вооруженное сопровождение танкеров, а также напоминается о том, что Каракас помог Тегерану топливом в 2008 году, когда страна находилась под санкциями.