В Венесуэлу прибыл первый иранский танкер с топливом

Как сообщает агентство Рейтер, это произошло несмотря на угрозы со стороны США о возможном применении мер в отношении Тегерана за поставки. Всего в латиноамериканскую республику направились пять судов с нефтепродуктами на общую сумму почти 50 миллионов долларов. В сообщении иранского посольства в твиттере выражается благодарность Венесуэле за вооруженное сопровождение танкеров, а также напоминается о том, что Каракас помог Тегерану топливом в 2008 году, когда страна находилась под санкциями.
2020-05-24T10:33:19+03:00
2020-05-24T10:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 24 мая 2020
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