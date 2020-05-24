Подмосковные экологи выясняют причину загрязнения Москвы-реки в Красногорске

В районе Павшинской поймы несколько дней назад появилось нефтяное пятно. В региональном министерстве экологии рассматривают разные версии случившегося – от незаконного слива сточных вод до сброса топлива с корабля – об этом сообщает агентство «Интерфакс». В администрации Красногорска уточняют, что результаты экспертизы будут известны в начале следующей недели. Сотрудники МЧС установили в акватории реки заграждения, угрозы дальнейшего распространения пленки нет. Следователи начали проверку.
2020-05-24T10:32:55+03:00
2020-05-24T10:32:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2648127-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:32, 24 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…