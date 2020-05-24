Подмосковные экологи выясняют причину загрязнения Москвы-реки в Красногорске

В районе Павшинской поймы несколько дней назад появилось нефтяное пятно. В региональном министерстве экологии рассматривают разные версии случившегося – от незаконного слива сточных вод до сброса топлива с корабля – об этом сообщает агентство «Интерфакс». В администрации Красногорска уточняют, что результаты экспертизы будут известны в начале следующей недели. Сотрудники МЧС установили в акватории реки заграждения, угрозы дальнейшего распространения пленки нет. Следователи начали проверку.