Вспышка коронавируса зафиксирована в Центре подготовки космонавтов

Инфекция подтверждена у 29 человек – данные Федерального медико-биологического агентства приводит «РИА Новости». При этом в пресс-службе Центра отмечают, что статистика нуждается в уточнении – там руководствуются теми же сведениями, что и администрация Звездного городка. Накануне мэр Евгений Баришевский сообщал о заражении шести человек.

В условиях пандемии космонавтам, отправляющимся на МКС ранее пришлось отказаться от ряда традиционных мероприятия и проводов родственниками. На пресс-конференции перед полетом экипаж был отделен от журналистов защитным стеклом.