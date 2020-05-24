Посольство России в США потребовало извинений от агентства Bloomberg за публикацию данных о рейтинге Путина

Дипломаты сочли их заниженными и призвали разместить реальные показатели от ВЦИОМ.



Российские дипломаты снова недовольны американскими СМИ: на сей раз под прицел критики попало агентство Bloomberg из-за материала, опубликованного 21 мая. Посольство призвало журналистов «проявить профессионализм и объективность» и «принести извинения аудитории за очередную дезинформацию». Поводом для скандала стала публикация графика рейтинга Владимира Путина, основанного на данных ВЦИОМ.

Из него следовало, что в апреле уровень поддержки президента опустился до 27 процентов. Bloomberg связал это с усилением кризиса в связи с коронавирусом. При этом в посольстве обратили внимание, что согласно рейтингу ВЦИОМ «Доверие политикам» в апреле Путину доверяли почти 68 процентов опрошенных. Данные Bloomberg также опроверг глава социологического центра Валерий Федоров.

Ранее российские дипломаты уже высказывали претензии Bloomberg из-за публикаций, посвященных эпидемии коронавируса в России. Агентству приходилось корректировать свои статьи.