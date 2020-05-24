ФСБ прекратила дело о взрыве в приёмной спецслужбы в ФСБ в Архангельской области

После этого инцидента за публикации и комментарии, посвященные этому событию, в оправдании терроризма обвинили более 10 человек.

Дело обвиняемого в терроризме 17-летнего подростка закрыли по не реабилитирующим обстоятельствам, в связи с его смертью, сообщил агентству ТАСС источник в силовых структурах. Отмечу, что это сделали спустя почти полтора года после гибели подростка, взорвавшего бомбу в приёмной спецслужбы в Архангельской области. По словам собеседника агентства, следователи ФСБ получили результаты экспертиз, допросили свидетелей и затем решили дело прекратить. Материалы в суд не направят. Обвинение с подростка не сняли. Его близкие или представитель могут требовать рассмотреть дело в суде, если хотят добиться его оправдания, сообщил собеседник агентства.

Напомним, взрыв в приёмной ФСБ Архангельской области прогремел в октябре позапрошлого года. Трое сотрудников спецслужбы были ранены. Вскоре начали преследовать людей, которые писали или комментировали эту тему. Самым резонансным стало уголовное дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Против неё возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, с журналистки взяли подписку о невыезде, позже внесли в список террористов и экстремистов, заблокировав счета. В поддержку Прокопьевой выступили российские и зарубежные коллеги, а также члены Совета при президенте по правам человека.

Сама Прокопьева считает обвинение полным абсурдом.