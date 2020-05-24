Мусульмане встречают сегодня праздник Ураза Байрам

В этом году он проходит на фоне ограничительных мер и призывов светских властей и исламского духовенства воздержаться от посещения мечетей.

У здания главной столичной мечети — Московской соборной, где сегодня молитва и проповедь проходят без пришедших отметить окончание Рамадана мусульман, но с участием духовенства, традиционного скопления верующих нет. С минаретов звучит молитва и звуковая трансляция происходящего внутри религиозного комплекса. Все подходы к Выползову переулку перекрыты металлическим ограждениями, вдоль которых выставлены полицейские патрули и многочисленные волонтёры в масках и зелёных жилетках с изображением полумесяца. Есть и подразделения Росгвардии в полной экипировке, впрочем пресекать какие-либо попытки вознести молитву и совершить намаз им не приходится — людей, пришедших к мечети этим утром почти нет. Редкие из них — подъезжают на автомобилях и буквально за полминуты произносят краткую восславляющую пророка Моххамеда фразу и оставляют пожертвования в установленных местами ящиках для подношений в пользу малоимущих.

У столичной мемориальный мечети на Минской улице картина схожая, однако полиции там существенно меньше, а на ограждениях вокруг здания и вовсе повсеместно размещены объявления — «мечеть закрыта до особого распоряжения».

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