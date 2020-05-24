День славянской письменности в России сегодня отметят в онлайн-режиме

Эпидемия коронавируса заставила поменять планы по проведению праздника, как и в других подобных случаях в этом году. В Москве одним из центров должен был стать ВДНХ. Однако всю активность перевели на его официальный сайт. В программе – лекция об истории славянской письменности, мультфильмы, посвященные берестяным грамотам, и тест по истории кириллицы.

К празднику планируют присоединиться и некоторые библиотеки. А власти Подмосковья намерены организовать онлайн-хор, который исполнит различные русские песни, в том числе и народные. В министерстве культуры, например, призвали размещать в социальных сетях видео с исполнением песни «Подмосковные вечера». Раньше же в день славянской письменности в Московской области выступал сводный хор домов культуры и детских школ искусств региона. Он исполнял, к примеру, произведения из опер Глинки или Мусоргского, а также народные песни.

Различные мероприятия в онлайн-режиме ко дню славянской письменности запланированы во многих регионах России