Пакистанские власти будут расследовать крушение пассажирского самолета на юге страны в течение трех месяцев

Такие сроки обозначил министр авиации Гулам Сарвар Хан. По его словам, к работе комиссии присоединятся эксперты из Франции и Германии.

Позавчера лайнер Airbus A320 упал на жилые районы города Карачи. Из 99 человек, находившихся на борту, выжили двое. На земле, по предварительным данным, никто не пострадал.

Сообщается, что причиной катастрофы могло стать столкновение со стаей птиц. При этом в авиакомпании говорят, что перед крушением пилот сообщил на землю о технических проблемах.

