Противоборствующие стороны в Афганистане объявили перемирие в связи с праздником Ураза-байрам

Движение «Талибан» (запрещено в России) сообщало о трехдневном прекращении огня. Такой же приказ отдал вооруженным силам страны президент Ашраф Гани.

В конце февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться в марте. При этом к моменту запуска переговоров стороны намеревались обменяться задержанными. Однако вскоре боевые действия возобновились.