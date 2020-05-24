Посольство России в США призвало Блумберг извиниться за некорректные данные о рейтинге Владимира Путина

Речь идет о публикации, в которой говорится, что этот показатель в апреле опустился до 27% в связи с усилением кризиса на фоне коронавируса. Агентство ссылается на данные ВЦИОМ. В самом Центре при этом отмечают, что в последний раз электоральный рейтинг президента публиковался в позапрошлом году.

Это не первая претензия российских властей к Блумберг в этом месяце. Ранее агентство перепутало подписи на графике, отражающем среднее число больничных коек на тысячу человек в России. До этого дважды менялся заголовок о смертности от коронавируса в нашей стране.