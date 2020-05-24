Задержанный за нападение на отделение «Альфа-банка», признал вину, но не смог объяснить, зачем захватил заложников

Задержанный за нападение на отделение «Альфа-банка» в центре Москвы, признал вину, но не смог толком объяснить, зачем захватил заложников. Видео допроса опубликовал Следственный комитет.

Инцидент произошел накануне в отделении Альфа-банка на Земляном валу. Мужчина, угрожая взрывом взял в заложники шесть человек. При этом, он требовал привести телеведущую Ольгу Бузову. Злоумышленника задержали при участии бойцов СОБР. Им оказался 34-летний уроженец Нижневартовска Алексей Барышников. В Москве он работал грузчиком. У него есть судимость за грабеж и угон и задолженность в размере почти 2 миллионов рублей.