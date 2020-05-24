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08:33, 24 мая 2020

Храм Воскресения в Старом городе Иерусалима сегодня вновь откроют для верующих

Из-за карантина обитель была закрыта на протяжении двух месяцев.

Первое время число посетителей Храма будет ограничено. Во избежание новой вспышки коронавирусной инфекции единовременно там смогут находиться не более 50 человек. Об этом говорится в заявлении Православного Греческого Патриархата Иерусалима.

При этом меры безопасности при посещении храма пока решили сохранить. Вход в Базилику будет доступен только здоровым людям с нормальной температурой тела, без симптомов заболевания, и только при наличии маски.
Также верующие будут обязаны соблюдать двухметровую дистанцию и воздерживаться от физического контакта и прикосновений к святыням, сообщается в заявлении Патриархата.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества и религиозных объединений Сергей Гаврилов выразил надежду, что в России храмы должны открыться к празднику Вознесения, 28 мая.



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