Американская газета New York Times посвятила сегодняшний выпуск жертвам коронавируса

На первой полосе опубликован пофамильный список погибших в США. В нем тысяча имен — это только один процент из списка умерших, говорится в публикации. Заголовок гласит: «Число жертв приближается к 100 тысячам. Неисчислимые потери». Отмечается, что «в списке не просто имена, это — мы». Авторы статьи отмечают, что влияние коронавируса на страну невозможно измерить числами.

22 мая президент США Дональд Трамп распорядился в течение трех дней приспустить флаги на всех федеральных зданиях и национальных монументах в память об американцах, умерших от коронавируса.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено свыше 1 миллиона 600 тысяч случаев заражений коронавирусом. Умерли более 97 тысяч человек.