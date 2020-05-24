Посольство России в США вновь попросило агентство Bloomberg извиниться

На этот раз за публикацию недостоверной информации о рейтинге президента Владимира Путина. Соответствующее заявление опубликовано на странице диппредставительства в Фейсбуке. Дипломаты призвали редакцию проявить «профессионализм», «объективность» и порядочность и разместить реальные показатели.

Недовольство вызвала статье, в которой приведен график со ссылкой на ВЦИОМ, в котором значится, что рейтинг российского лидера снизился в апреле до 27%. Дипломаты указывают, что ВЦИОМ приводит данные об уровне доверия россиян на отметке почти 68%. Ранее от Bloomberg требовали извинений за публикацию статистики по коронавирусу в России