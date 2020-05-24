Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в московском отделении «Альфа-банка»

Мотивы злоумышленника пока неизвестны. В ходе допроса 34-летний уроженец Нижневартовска признал вину, но не смог внятно объяснить цели своего поступка. Ранее он был судим за угон и грабеж. В Москве работал грузчиком. При этом у него обнаружена задолженность почти на 2 миллиона. В правоохранительных органах говорят, что мужчина находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

В обществе нарастает сейчас пассивная агрессия, вызванная действиями государства и непростой ситуацией в стране. Об этом «Эху» сказал директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Лев Гудков надеется, что до вспышки острого социального недовольства пока далеко.

