Американская газета New York Times посвятила первую полосу воскресного выпуска жертвам коронавируса. Там напечатан неполный список скончавшихся – их имена, возраст, место проживания и краткое описание или род занятий. Подзаголовок гласит: «Это были не просто имена в списке. Это были мы». Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число жертв эпидемии в США превысило 97 тысяч, заразившихся коронавирусом более 1 миллиона 600 тысяч.