Вывозные рейсы доставят сегодня на родину еще несколько сот россиян застрявших из-за коронавируса за границей

Самолет «Аэрофлота» летит из Нью-Йорка в Москву, а затем в Уфу. Прибытие в Шереметьево ожидается после полудня. На его борту 370 человек, в том числе 12 школьников и 20 студентов.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» уже прибыл из Гоа в Ростов-на-Дону. Всего на борту 88 пассажиров. Половина из них летели до Ростова, остальные отправились далее до Уфы и Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Платов.

Второй борт должен привезти россиян из Рима. Он вылетит из итальянской столицы около двух часов по Москве и приземлится в подмосковном аэропорту Шереметьево.

Сейчас рейсы по возвращению граждан расписаны только до двадцать шестого мая. За это время должны организовать рейсы из Ливана, Иордании, Индии, Индонезии, а также четыре перелёта из Таджикистана.

Регистрироваться на них нужно заранее на сайте государственных услуг. Для тех, у кого есть на руках обратные билеты российских авиакомпаний, рейсы должны быть бесплатными.

Международное авиасообщение сейчас прекращено в большинстве стран по всему миру. Из-за этого тысячи россиян не могут вернуться домой. Ранее они неоднократно записывали просьбы о помощи из Индии, Аргентины, Тайланда, Израиля и многих других государств.