Президент Владимир Путин может в ближайшее время подписать указ о проведении голосования по поправкам к Конституции – его дата еще официально не назначена, но, по данным СМИ, речь идет о 24 июня. Согласно законопроекту, соответствующий указ о назначении даты должен быть подписан не позже, чем за месяц.

Предполагается, что к моменту проведения голосования, основные ограничения по стране уже будут сняты, либо там, где запреты останутся, их отменят специально к этому дню местные власти. Основная задача, пишет Русская служба BBC со ссылкой на источники, обеспечить безопасность людей, чтобы застраховаться от пропагандистской кампании о том, что население гонят на убой ради принятия поправок. Поэтому регионам рекомендуют проводить голосование на открытом воздухе в «атмосфере праздника победы над эпидемией». Члены избиркомов встретят избирателей в костюмах и масках, всем будут раздавать средства защиты. Явку ждут более 50%. Общероссийское голосование по поправкам было отложено из-за эпидемии. Его дата официально не объявлена, но ряд СМИ, в том числе РБК, BBC и Коммерсант со ссылкой на источники сообщили, что оно может состояться 24 июня – в этот же день планируется провести парад Победы, который также перенесли из-за коронавируса.

Центральная избирательная комиссия ранее приняла постановление о возобновлении подготовки к голосованию. ЦИК также провел совещание с региональными избиркомами и выдал инструкции по организации мероприятия