Коронавирус подтвердили у 29 сотрудников российского Центра подготовки космонавтов. Об этом сообщили «РИА Новости» в Федеральном медико-биологическом агентстве. По его данным, всего в подмосковном Звездном городке заболели 64 человека. У 17 из них есть признаки пневмонии и ОРВИ, у других симптомов заболевания нет. Накануне мэр Звездного городка Евгений Баришевский написал на своей странице во «Вконтакте», что коронавирус выявили у шести сотрудников Центра. В пресс-службе самого Центра сказали «Интерфаксу», что статистика ФМБА нуждается в уточнении.