Задержанный за нападение на отделение «Альфа-банка» в центре Москвы, признал вину

Видео допроса опубликовал Следственный комитет. Мужчина не смог толком объяснить, зачем захватил заложников, сказал лишь, что хотел «знать правду», на уточняющий вопрос следователя, о чем правда, ответил: «О себе».

Накануне днем мужчина зашел в отделение банка на Земляном валу и заявил, что здание заминировано. Он взял в заложники шесть человек. В ходе штурма захватчик был задержан. Никто не пострадал, сообщил глава пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

СК возбудил уголовное дело по статье «Захват заложника».

Позже стало известно, что задержанного зовут Алексей Барышников, ему 34 года, он уроженец Нижневартовска, в Москве работал грузчиком, был дважды судим за угон и грабеж. У него обнаружена задолженность почти на 2 миллиона рублей.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что у мужчины «есть видимые признаки душевного расстройства», в рамках расследования будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.