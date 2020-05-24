Радикальная группировка «Талибан» (запрещена в России) объявила о трехдневном перемирии в Афганистане

Это связано с Ураза-байрамом, который мусульмане празднуют с 23 по 26 мая. Как говорится в заявлении представителя организации, руководство группировки распорядилось «нигде не проводить наступательных операций против врага». Помимо этого, боевикам запретили проникать в районы, контролируемые правительством страны.
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