Радикальная группировка «Талибан» (запрещена в России) объявила о трехдневном перемирии в Афганистане

Это связано с Ураза-байрамом, который мусульмане празднуют с 23 по 26 мая. Как говорится в заявлении представителя организации, руководство группировки распорядилось «нигде не проводить наступательных операций против врага». Помимо этого, боевикам запретили проникать в районы, контролируемые правительством страны.