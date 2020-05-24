В Бразилии число жертв коронавируса за сутки выросло почти на тысячу достигнув 22 тысяч

На 16,5 тысяч выросло число зараженных, превысив 348 тысяч, сообщило министерство здравоохранения страны. Бразилия вышла накануне на второе после США место в мире по числу инфицированных, опередив Россию. Тем не менее, президент Жаир Болсонару выступает против введения в стране карантинных мер, что является предметом его серьезных конфликтов с губернаторами ряда штатов, установивших режим социальной изоляции на своих территориях.