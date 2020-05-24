Один из заложников в Альфа-банке в центре Москвы сообщил некоторые подробности захвата

По его словам, он пообщался с злоумышленником, пытаясь наладить с ним контакт. В интервью телеканалу Russia Today Федор Пименов рассказал, что у мужчины наблюдались серьезные личные проблемы. Он не мог скоординировать свои действия и движения, не было понятно, что он хочет от ситуации. Нападавший не хотел навредить, что-то взять. «Просто хотел какой-то правды», — сказал собеседник телеканала.

Инцидент произошел накануне в отделении Альфа-банка на Земляном валу. В этот момент там находились шесть человек: четыре сотрудника, уборщица и клиент. Нападавший сообщил, что у него при себе бомба, и он намерен взорвать отделение. При этом, он потребовал привести телеведущую Ольгу Бузову. Мужчину задержали при участии бойцов СОБР. Как стало известно, это 34-летний уроженец Нижневартовска Алексей Барышников. У него есть судимость за грабеж и угон и задолженность около 2 миллионов рублей.