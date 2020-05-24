Посольство РФ в США попросило Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге российского президента Владимира Путина

Посольство России в США попросило информационное агентство Bloomberg извиниться перед читателями за дезинформацию о рейтинге российского президента Владимира Путина. Дипломаты отметили, что рассчитывают на порядочность редакции и призвали проявить профессионализм и объективность и разместить реальные показатели доверия. Поводом для недовольства стал опубликованный график, основанный на данных ВЦИОМ. Из него следовало, что рейтинг российского лидера опустился в апреле на 27%. Агентство связывало это с усилением кризиса в связи с коронавирусом. Дипломаты привели ссылку на ВЦИОМ, согласно которому рейтинг российского президента в апреле составил около 68%.