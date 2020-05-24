Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Об этом сообщается на электронном табло аэропорта имени Джона Кеннеди. Ожидаемое время прибытия в Шереметьево — 12:09 мск. Затем Боинг-777 полетит в Уфу. На борту 370 человек, пожелавших вернуться на родину, сообщила волонтер общественной организации «Русская молодежь Америки» Ольга Милагрос, которая провожала россиян. В их числе, по ее словам, примерно дюжина школьников и около 20 студентов, столкнувшихся с трудностями в США из-за ситуации с коронавирусом. Им, в частности, помогали добираться до аэропорта, предоставляли временное жилье и предметы первой необходимости.
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