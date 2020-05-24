Министерство экологии Подмосковья выясняет причины загрязнения Москвы-реки

Результаты экспертизы ожидаются в начале следующей недели, сообщили в администрации Красногорска. Информация об обнаружении в районе Павшинской поймы тонкой радужной пленки, протяженностью 500 м поступила 21 мая. В акватории реки были установлены боновые заграждения. Угрозы дальнейшего распространения пленки нет. Экологи отрабатывают различные версии причины загрязнения — от незаконного слива сточных вод до сброса топлива с корабля.
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