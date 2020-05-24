Посольство РФ в США попросило Bloomberg извиниться за публикацию недостоверной информации о рейтинге Владимира Путина

Посольство России в США попросило агентство Bloomberg извиниться за публикацию недостоверной информации о рейтинге президента Владимира Путина. Соответствующее заявление опубликовано на странице диппредставительства в Фейсбуке. Дипломаты призвали редакцию проявить «профессионализм», «объективность» и порядочность и разместить реальные показатели.

Ранее Bloomberg опубликовало данные о том, что рейтинг российского лидера снизился до 27% в апреле. Позднее во ВЦИОМ отметили, что позитивная оценка работы президента составляет 61-63%, а уровень доверия находится на отметке 67-68%.