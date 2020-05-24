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04:04, 24 мая 2020

Президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на федеральных и местных выборах и референдумах

Теперь Центральная избирательная комиссия может организовать голосование по почте или через интернет. Одновременно глава государства одобрил закон, запрещающий баллотироваться на любые выборные должности людям, осужденным за ряд преступлений средней тяжести. Запрет, в частности, коснется тех, кто был осужден по статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга, так называемой «дадинской статье» и другим статьям, по которым были осуждены фигуранты «московского дела».



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