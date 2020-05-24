Глава Tesla Илон Маск признался, что ему нравится звучание русского языка

Он написал об этом по-русски в твиттере в ответ на реплику русскоязычного пользователя. Американский бизнесмен не раз писал на русском в соцсети. Так, он назвал бывшего министра труда США Роберта Райха «идиотом», а в дискуссии про инопланетян написал: «вот где собака зарыта».