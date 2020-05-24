День славянской письменности и культуры отметят сегодня в России в онлайн-режиме в связи с ограничениями, связанными с коронавирусом. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, которые создали первый славянский алфавит. ВДНХ покажет на своем сайте лекции, видеозарисовки и мультфильмы, посвященные становлению и развитию русского языка. Ряд вузов организуют тематические конференции. Так, институт русского языка имени Пушкина 29 мая проведет уже традиционный Кирилло-Мефодиевский фестиваль славянских языков и культур. В РУДН сегодня иностранные студенты поделятся своим взглядом на русский язык.
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