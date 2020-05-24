В российском МИДе раскритиковали позицию США по Договору по открытому небу

Как сказала в эфире НТВ представитель ведомства Мария Захарова, американская сторона постоянно придумывала новые претензии, которые ничем не могла подтвердить и не собиралась их обсуждать с Москвой. Раннее Вашингтон объявил о намерении выйти из соглашения. В Белом доме объяснили это нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва это отрицает.