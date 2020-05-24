Прокуратура Подмосковья проверит жалобу на нехватку лекарств во временном госпитале в «Крокус Экспо»

Прокуратура Подмосковья проверит жалобу на нехватку лекарств и средств защиты во временном госпитале для ковид-пациентов в выставочном комплексе «Крокус Экспо». «Будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры реагирования», — заявили в надзорном ведомстве. О том, что во временном госпитале не хватает препаратов и аппаратуры для лечения больных с COVID-19 рассказали телеканалу «Настоящее время» медики и пациенты, пожелавшие остаться неназванными. По их словам, лечение сводится к раздаче лекарств от малярии. Кроме того, со многими сотрудниками госпиталя, который был открыт 14 мая, до сих пор не заключены трудовые соглашения. При этом, ранее сообщалось, что Красногорская городская больница заключила с владельцем «Крокуса» бизнесменом Аразом Агаларовым контракты о размещении 1,5 тысяч коек для больных COVID-19 на сумму почти 2 миллиарда рублей.
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