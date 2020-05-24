Белый дом рассматривает возможность создания аналога ВОЗ

Его задачей станет реагирование на вспышки инфекционных заболеваний. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники и документы в распоряжении издания. По словам собеседников, новое подразделение в Госдепартаменте может возглавить Дебора Биркс, координатор рабочей группы администрации президента по коронавирусу. Отдел может стать «альтернативным механизмом» для выполнения части работы Всемирной организации здравоохранения, чье финансирование приостановил Дональд Трамп. Предложение обсуждалось на заседании Совета нацбезопасности в минувший четверг. По данным Politico, оно вызвало разногласия между Госдепом и Агентством США по международному развитию.
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